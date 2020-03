14 Tiroler Corona-Patienten in Krankenhäusern

In Tirol haben sich mit Stand Montagabend 14 der zu diesem Zeitpunkt 292 mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Krankenhäusern befunden. Einer davon war in intensivmedizinischer Betreuung, teilte das Land auf APA-Anfrage mit. Er sei aber bereits wieder auf dem Weg der Besserung. Alle anderen Infizierten befanden sich in Heimquarantäne.