Infizierte Ärztin mit neun Medizinern in Kontakt

Spitäler unter einem Dach

Zusammen mit den weiteren Spitälern wollen die SALK nun verstärkt gegen den Virus ankämpfen. „Wir haben die Traumatologie von der Chirurgie West auf das Unfallkrankenhaus verlegt“, sagt Landesgesundheitsreferent Christian Stöckl. Das Personal und Material des Unfallkrankenhauses sei schließlich bereits „knapp geworden“, so Stöckl. Durch die Zusammenarbeit sei nun eine bessere Nutzung der Ressourcen möglich. Der Gesundheitsreferent will während der Corona-Krise die SALK weiter als Hauptstandort für Infektionspatienten etablieren. „Alles was nicht Corona ist, wollen wir in den anderen Spitälern behandeln.“ Stand 16 Uhr gibt es 68-Corona-Fälle in Salzburg.