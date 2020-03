Direktvermarkter als Helfer im Krisenfall

In Niederösterreich lassen wir niemanden alleine und keinen im Stich. Das hört man aktuell landauf und landab. Auch bei der dringenden Frage der Lebensmittelversorgung ziehen Politiker, Wirtschaftstreibende und Bauern an einem Strang: „Wir sind froh, dass die Bundesregierung die Grundlagen geschaffen hat, dass die Landwirtschaft auch in dieser Lage die Bürger über die Direktvermarkter mit Lebensmitteln versorgen kann“, betont Bauernbund-Obmann und Landesvize Stephan Pernkopf. Bei einem Krisengespräch mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wurde die Einstufung der Landwirtschaft als „systemrelevant“ besiegelt. Die Gleichstellung mit Supermärkten betreffend der Öffnungszeiten „garantiert die Versorgung und die Existenz der Bauern“, heißt es.