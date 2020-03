Corona: Gähnende Leere in den steirischen Städten

in Lokalaugenschein gestern in der Grazer Innenstadt. Die Sporgasse: menschenleer. Die Stempfergasse: detto. Auf dem Hauptplatz hat gerade noch ein Würstlstandl offen, in der Herrengasse tummeln sich mehr Tauben als Menschen. Rundherum gibt’s freie Parkplätze, die Spielplätze sind leer, die Straßenbahnen gehen gerade nicht als Leerfahrten durch.