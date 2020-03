Keine Fahrscheinkontrollen mehr in Grazer Öffis

In den Grazer Bussen und Straßenbahnen sind am Montag die Fahrscheinkontrollen zur Eindämmung des Coronavirus eingestellt worden, hieß es aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). Damit kann praktisch gratis mit den Grazer Öffis gefahren werden. Zudem müssen Fahrgäste nun auch nicht mehr für ihre Tickets an den Automaten tippen, denn auch das birgt ein Ansteckungsrisiko.