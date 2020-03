VinziWerke in Graz suchen Freiwillige

Appell an junge Steirer

Da viele der freiwilligen Mitarbeiter, die sonst dort arbeiten, älter sind, appelliert man vor allem an junge Steirerinnen und Steirer zu helfen: „Bitte zeigt Solidarität und unterstützt uns in unseren Einrichtungen, um auch weiterhin für Menschen in Not da sein zu können!“, plädiert Sprecherin Nora Tödtling-Musenbichler.