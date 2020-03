Mittlerweile mehr als 100 steirische Corona-Fälle

Noch zwei Bezirke „Corona-frei“

Die einzelnen Regionen sind sehr unterschiedlich betroffen. In Graz gibt es mittlerweile 35 Erkrankungsfälle, in Hartberg-Fürstenfeld sind es 23. Leibnitz und Murtal folgen mit elf bzw. zehn Corona-Infizierten. Acht sind es in Graz-Umgebung, sieben in Leoben und Weiz, fünf in Liezen, vier in Bruck-Mürzzuschlag. Noch weitgehend Coronavirus-frei sind Voitsberg und die Südoststeiermark mit je zwei Fällen. Noch kein positives Ergebnis gibt es in Deutschlandsberg und Murau.