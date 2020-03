Viele Unternehmer stehen vor einer Katastrophe

Diesen Freitag wird Elfriede Potz, selbstständige Spar-Einzelhändlerin in Spital am Semmering, wohl nie vergessen: „In der Früh war alles ruhig. Um 9 Uhr war das Geschäft schlagartig voll mit Kunden, die normalerweise nicht bei uns einkaufen und offenbar auf der Autobahn unterwegs waren. Bis 15 Uhr blieb es extrem, dann haben wir nichts mehr gehabt. Milch, Klopapier und H-Milch waren zuerst ausverkauft, dann Nudeln, Reis, Sugo und Konserven.“ Am Samstag beruhigte sich die Lage wieder.