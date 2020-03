Erkrankter Arzt mit über 100 Personen in Kontakt

„Sowohl die Akutversorgung wie auch die sonstige Versorgung sind momentan gewährleistet“, teilte der Einsatzleiter des Corona-Stabs im Spital am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit. Der betroffene Narkosearzt dürfte sich beim Skiurlaub in Ischgl mit dem Virus angesteckt haben. Der Mann zeigte aber so gut wie keine Symptome. Er meldete sich am Freitag, nachdem bekannt wurde, dass Menschen, die seit 28. Februar im Paznauntal waren, 14 Tage zu Hause bleiben müssen. „Die Probe wurde um 17.45 Uhr eingereicht, das Ergebnis haben wir um 20.30 Uhr bekommen“, berichtete Greil.