„Der liebe Gott hat die Stopp-Taste gedrückt“

Wie kann ich im Schlechten auch etwas Gutes sehen? Diese Frage sollte sich in dieser Krisensituation jeder Gläubige für sich persönlich stellen, rät der Leobner Stadtpfarrer Markus Plöbst. Der Theologe will die Krise nicht herunterspielen, auch für ihn selbst ist sie eine „bittere Angelegenheit“, wie er gesteht: Alle Gottesdienste in der obersteirischen Montanstadt sind bereits ausgesetzt, trotzdem will die Kirche ihre „Schäfchen“ nicht alleine lassen: „In allen Kirchen unserer Pfarren werden Sonntagvormittag stille Heilige Messen zelebriert. Die Priester feiern stellvertretend für alle Gläubigen.“