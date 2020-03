Videosystem gegen Wiener Neustädter Rowdys

Aufgrund der Erfolge auf dem Areal des alten Parkdecks am Ferdinand-Porsche-Ring wird nun auch in der Haidbrunngasse via Videosystem für mehr Sicherheit in Wiener Neustadt gesorgt. Die Gründe liegen auf der Hand: „Die Sachbeschädigungen und Verschmutzungen haben in der Vergangenheit leider überhandgenommen, sodass wir nun reagieren müssen“, erklärt VP-Stadtrat Franz Dinhobl. Das neue System soll eine lückenlose Überwachung von Passanten und Fahrzeugen erlauben, heißt es.