Vier Verurteilungen in Grazer Dschihadistenprozess

Der Staatsanwalt betonte während der langen Verhandlung immer wieder, dass der Taqwa-Verein nichts anders getan habe, als „als die Ideologie des IS in Graz zu leben“. Ganz besonders prangerte er auch in seinem Schlussplädoyer die Erziehung der Kinder im Verein an. Die Angeklagten hatten großteils alles geleugnet, nur einer war geständig.