Steirer (27) stach achtmal auf seinen Vater ein

Gedemütigt und missverstanden fühlte sich ein Steirer (27) von seinem Vater. Als ein Streit eskalierte, stach der Sohn mit einem Küchenmesser achtmal zu. „Er hielt mich für blöd, ich war so in Rage. Töten wollte ich ihn aber nicht, nur einen Denkzettel verpassen“, rechtfertigte er sich vor Gericht in Leoben.