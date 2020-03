Bereits 20 Coronavirus-Fälle in Salzburg bestätigt

Im Bundesland Salzburg ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag von 13 auf nunmehr 20 gestiegen. Bei drei Männern im Pinzgau (43, 42 und 45 Jahre) und einer Frau (33) in der Stadt Salzburg fielen die Tests positiv aus. Bei einem der Männer handelt es sich bereits um das fünfte Mitglied einer britischen Reisegruppe, die sich seit Tagen in Piesendorf in Quarantäne befindet.