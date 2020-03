Holding Graz schließt Großteil der Bäder

Die Holding Graz schließt ab Donnerstag bis 3. April wegen des Coronavirus vorsorglich ihre Bäder. Davon betroffen ist die Auster in Eggenberg, das Bad zur Sonne inklusive dem Wellnessareal und die Stukitzsauna. Das Sportbad in der Auster ist vorerst nicht betroffen, aber es dürfen maximal 100 Gäste gleichzeitig in das Areal, hieß es in einer Ausendung der Holding am Mittwoch.