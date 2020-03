Gemeinsame Betreuung der Volksschulen Maxglan

„Wir sind hochzufrieden. Denn die neuen Räume bieten große Möglichkeiten“, freut sich die Direktorin der Volksschule 2 Maxglan, Elisabeth Seelman-Kriegl. Die hellen und großzügigen Flächen der neuen Nachmittagsbetreuung werden zum Beispiel, wie am Montagvormittag, auch vom Chor benützt. „Hier wurde die Synergienutzung sichtbar“, so Gerhard Wildling-Radmacher, Direktor der VS 1 Maxglan. 450 Kinder besuchen derzeit die beiden Schulen, 230 davon die gemeinsame Betreuungsstätte.