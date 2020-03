Alpinist (35) befreit sich aus Schneemassen

Um 6 Uhr in der Früh brachen die beiden Wintersportler in Ellmau von der Wochenbrunneralm zu einer Winterbegehung auf das „Tuxeck“ im Wilden Kaiser auf. Mit den Skiern stiegen der Deutsche (35) und der Österreicher (28) über das Schneekar in Richtung Gipfer auf. Rund 100 Meter unterhalb des Gipfels führt ein senkrechtes Stahlseil. Dort stieg der Deutsche mit Steigeisen und Pickel voraus und versuchte, das teilweise vereiste und verschneite Stahlseil freizulegen. Der Österreicher wartete zu dem Zeitpunkt etwas weiter seitlich und unterhalb eines Felsvorsprunges.