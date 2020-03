Martin Grubinger: Das Wesentliche im Leben

Am Montag und auch am Dienstag habe ich an der Uni unterrichtet und hatte mit allen meinen Studenten Kontakt. Mittwochnachmittag kommt der Sicherheitsbeauftragte des Hauses in unseren Unterrichtsraum und teilt mir mit, dass ich aufgrund meines Aufenthalts in Singapur in den nächsten zwei Wochen keine Lehrveranstaltungen abhalten solle. Im Klartext: Kommen Sie nicht ins Haus.