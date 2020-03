Interrail-Tickets: „Jetzt ist die Jugend am Zug“

Das Programm „Discover EU“, es zählt zu jenen Projekten, von denen die Bürger direkt profitieren. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2018 ging es auch für 123 junge Niederösterreicher schon einmal gratis mit dem Zug quer durch Europa und wieder zurück. „Auch heuer hoffen wir wieder auf viele Bewerber. Unser Ziel ist, dass noch mehr Jugendliche den europäischen Geist erleben und wir dadurch auch die EU-Skepsis weiter reduzieren können“, schildert Landesrat Martin Eichtinger. Ein Anliegen, das auch Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Herzen liegt. Sie meint: „Das ist ein einmaliges Angebot an junge Menschen. Sie können so auch andere Kulturen kennenlernen. Ein Auslandsaufenthalt schafft auch Erfahrungen und Weltoffenheit und trägt einen wichtigen Teil für ein Gemeinschaftsgefühl bei“.