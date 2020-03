Goldener Nachwuchs macht Gruber stolz

Wie Peter Resinger vom SV Schwarzach, der bei den Burschen sogar die Experten überraschte. Zumal der 19-Jährige als bisher bestes Resultat einen siebten Rang im Conti-Cup in Bischofshofen im Jänner stehen hatte. „Aber ich habe gewusst, was ich drauf habe. Im Wettkampf habe ich meine besten Sprünge gezeigt, ein überragendes Gefühl“, meinte Resinger, der in der HIB Saalfelden die achte Klasse besucht. In der Stunde des Erfolgs vergaß Landestrainer Gruber nicht darauf hinzuweisen, dass der Schanzenumbau in Saalfelden (vom alten Sportminister genehmigt) nun auch bald umgesetzt werden sollte. „Das wäre extrem wichtig, um künftige Erfolge zu sichern.“