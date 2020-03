Feuerwehrmann (32) als Brandstifter entlarvt

Seit dem März des Vorjahres bis zum Februar 2020 hatte es vier Mal am Anwesen des allein stehenden und pflegebedürftigen Südsteirers in Straß (Bezirk Leibnitz) gebrannt. Als eine nur wenige Meter neben dem Wohnhaus errichtete Holzhütte in Flammen stand, konnten mehrere freiwillige Feuerwehren das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus durch rasches Einschreiten verhindern. Der im Haus befindliche pflegebedürftige Pensionist wurde rechtzeitig in Sicherheit gebracht.