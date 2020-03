Da Vinci: Einem wahren Genie auf der Spur

Die interaktive Schau in der Seifenfabrik präsentiert große Holzmodelle nach Zeichnungen und Studien des Künstlers. Die Besucher haben die Möglichkeit, einige der gezeigten Modelle zu testen, in Schwung und in Bewegung zu bringen. Mithilfe einer Virtual-Reality-Brille kann man sogar einen Panzer steuern oder das Gefühl des Fliegens erleben. Eine spannende, faszinierende und interessante Ausstellung für die ganze Familie.