„Großer Aufholbedarf bei zeitgemäßen Studien“

Sehr großen Aufholbedarf gibt es bei zeitgemäßen Studiengängen. Wir wollen etwa auch Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder Gesundheitsthemen abdecken. Da wird es eine Überarbeitung geben, um zeitgerechter zu werden und die bestehenden Stärken an der Uni auf den aktuellsten Stand zu bekommen. Gerade entwickeln wir auch Modelle, um Leistung in Wissenschaft, Lehre und gute Ideen besser zu belohnen. Wir müssen auch viel internationaler werden und dafür Kooperationen mit anderen Hochschulen starten. Unterstützung gibt es nicht nach nach dem Gießkannenprinzip, sondern für Leistung. Bis Jahresende soll das alles in den Grundzügen stehen.