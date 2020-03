Verpuffung: Drei Arbeiter in NÖ verletzt

Zur Verpuffung kam es in Kematen an der Ybbs im Bezirk Amstetten. Wie Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten berichtete, wurde in der Folge das Areal rund um den Wasserstofftank aus Sicherheitsgründen großräumig abgesperrt. Mehrere Arbeiter, die sich in einer angrenzenden Produktionshalle aufgehalten hatten, wurden vorsorglich aus dem Gefahrenbereich und in Sicherheit gebracht, hieß es weiter.