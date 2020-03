Zwei Dschihadisten wird der Reisepass entzogen

In 28 Fällen versuchte das Land Steiermark, den mutmaßlichen Dschihadisten den Reisepass zu entziehen. Zwölf der 28 Verfahren wurden wegen Unzuständigkeit an andere Bundesländer abgetreten. Von den übrigen 16 Verdachtsfällen, die in die Zuständigkeit der Steiermark fallen, halten sich acht Personen noch hierzulande auf. Die anderen acht befinden sich im Ausland. Bis dato wurde zwei Verdächtigen (eine Person wohnt in der Steiermark, die andere im Ausland) die Staatsbürgerschaft entzogen - beide Bescheide sind allerdings noch nicht rechtskräftig.