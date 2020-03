Peter Simonischek drehte im Garten der Jugend

Simonischeks Geschichte mit dem Grazer Bergland hat vor 60 Jahren zwar nicht in luftigen Höhen, sondern unten auf der Teichalm begonnen. Viel Betrieb war da beim Teichwirt freilich noch nicht: „Da bin i vorne draußen gestanden und da haben s’ gsogt: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos an an normalen Wochentag. Es geht aufwärts!“