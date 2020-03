Drei leichte Erdbeben im Tiroler Unterland

Das stärkste Beben wurde in Kolsassberg schwach wahrgenommen, hieß es. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen oder eine schriftliche Meldung an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.