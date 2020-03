Zwei Kinder wurden teils schwer verletzt

Am Samstag wurden zwei Kinder bei Skiunfällen in Salzburg teils schwer verletzt. Ein Einheimischer (13) stieß mit einem Deutschen (55) in Wagrain zusammen. Der Bub brach sich den Oberarm. In St. Johann Alpendorf kollidierte ein 12-Jähriger mit einem Snowboarder und wurde an der linken Schulter verletzt. Der Boarder flüchtete.