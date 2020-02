Rotes Kreuz testet Patienten

„Wir sind immer zu zweit unterwegs. Einer trägt den Schutzanzug und entnimmt Abstriche aus der Nasenschleimhaut. Diese Probe wird dann in der Klinik ausgewertet“, erzählt Sanitäter Johannes Zopf. Drei Einsatzteams des Roten Kreuzes sind seit Freitag sieben Tage die Woche von 8 bis 19 Uhr im Einsatz. Für alle Bezirke stehen Teams bereit. Die Experten können durch diese Maßnahme Corona-Abstriche bei Betroffenen zuhause vornehmen. Ob ein Abstrich notwendig ist, sollten Patienten telefonisch mit ihrem Hausarzt abklären oder die telefonische Gesundheitshotline 1450 für nähere Informationen nutzen. Die Behandlung in den eigenen vier Wänden hat einen großen Vorteil: „Wenn die Patienten zuhause behandelt werden und nicht erst einen Arzt oder die Klinik aufsuchen müssen, dann verhindert das die Weiterverbreitung der Viren“, betont Richard Greil, Primar an den Salzburger Landeskliniken.