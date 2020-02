14-Jährige attackierte Fahrkartenkontrolleure

Am Handgelenk verletzt

Was jedenfalls richtig ist - bei der Rangelei wurden zwei Personen verletzt. Ein Kontrolleur, der erst vergangenes Jahr am rechten Handgelenk operiert worden war, muss sich nach dem Angriff nun einer weiteren OP unterziehen. Bei der Verhandlung trägt er eine Bandage. Bevor der als Zeuge geladene Mann den Gerichtsaal verlässt, entschuldigt sich die 14-Jährige nach Aufforderung Ihrer Verteidigerin halbherzig bei ihm. „Falls ich Sie verletzt haben sollte, tut es mir leid.“ - „Nein, das ist sicher so!“, rügt Richter Frei die Angeklagte.