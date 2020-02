Blau-gelbe Gesundheit aus einer Hand

Heuer werden jedenfalls im ersten Halbjahr jetzt die neuen Strukturen erarbeitet. Mit 1. Juli wird die Agentur offiziell die Betriebsführerschaft über die Häuser übernehmen. Gelenkt wird sie von den beiden Vorständen Konrad Kogler und Helmut Krenn. Ebenfalls mit dabei sein wird als Direktor für Medizin und Pflege Markus Klamminger, wurde gestern bekannt gegeben. Die Agentur, die „das größte Reformprojekt in der 2. Republik in Niederösterreich“ sei, wolle „Vorbild sein“, hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fest. Und meinte weiter: „Die Themen Gesundheit und Pflege seien „die wichtigsten Herausforderungen der Zukunft. Kein anderes Bundesland hat einen so innovativen und mutigen Schritt gesetzt.“ Kogler erklärte abschließend: „Wir wollen unter dem Motto ,Gesund und gepflegt ein Leben lang‘ die Bürgerinnen und Bürger den gesamten Lebenszyklus begleiten.“