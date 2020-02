Silber und Bronze bei Staatsmeisterschaft

In Abwesenheit der Salzburger Aushängeschilder Teresa Stadlober und Bernhard Tritscher gab es bei der Langlauf-Staatsmeisterschaft in St. Jakob im Rosental in Kärnten dennoch zwei Medaillen für Salzburg: Bei den Damen holte Barbara Walchhofer Silber, bei den Herren Fredrik Mühlbacher Bronze.