„Ich bin Landarzt aus Liebe zum Menschen!“

„Ich mag die Menschen, und ich will in der Lage sein, ihnen zu helfen.“ Bei Bernd Schmidt (29) - gebürtiger Oststeirer, wohnhaft in Graz - kommt die Motivation, warum er sich für den Arztberuf entschieden hat, wie aus der Pistole geschossen. Und für ihn war auch immer klar, dass er für die Lehrpraxis - die am Ende der Ausbildung bei einem Praktiker gemacht werden muss - aufs Land gehen will. Seit einigen Wochen ist er bei Alexander Moussa in Hartberg, „und es war die absolut richtige Entscheidung".