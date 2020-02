Aufklärungs-Offensive gegen Angst vor Asbest

Bad Mitterndorf, Weißkirchen, St. Katharein an der Laming, Frohnleiten, Premstätten: allesamt steirische Orte, in denen es aktuell Bürgerproteste im Zusammenhang mit so genannten Baurest-Massendeponien gibt. Auch, weil man politisch derzeit nicht an dieser Problematik vorbeikommt - der Landtag in der Vorwoche stand (fast ganz) im Zeichen von Asbest-Gefahr - gehen nun die steirischen Entsorgungsbetriebe in die Offensive. Aufklärung ist angesagt, Beruhigung das Gebot der Stunde.