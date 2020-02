Steirerin zahlte für nicht existierende Wohnung

Für die Fake-Immobilien sollen die ahnungslosen Opfer im Voraus Miet- und Kautionszahlungen auf ausländische Konten leisten. Eine 25-jährige Obersteirerin aus dem Bezirk Liezen wurde so im Mai und Juni 2019 um mehrere Hundert Euro gebracht. Auch in Bregenz (Vorarlberg) und in Deutschland soll die Bande bereits erfolgreich gewesen sein.