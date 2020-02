„Galgenfrist“ für den FC Pinzgau bis Mitte April

Das in China bestellte Flutlicht hängt aufgrund der Coronavirus-Wirren in der Warteschleife. Somit wird die Erfüllung der Aufstiegskriterien in die 2. Liga für den FC Pinzgau zum Wettlauf mit der Zeit. Die „Krone“ fragte bei der Bundesliga nach, wie es weitergeht, wenn zum Abgabetermin der Lizenzunterlagen am 3. März das Flutlicht noch nicht fertig sein sollte.