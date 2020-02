CL-Rekord! Haaland trifft zum zehnten Mal

„Ich habe nicht allzu viel nachgedacht, ich habe den Moment genossen“, sagte Haaland im ersten Interview beim Streamingdienst DAZN. Der 19-Jährige trifft damit weiter am laufenden Band, nachdem er in der deutschen Bundesliga zuvor bereits acht Tore in fünf Spielen erzielt hatte. Sein Erfolgshunger ist weiter groß. „Wir müssen so weitermachen. Ich will in Endspiele“, betonte der Norweger.