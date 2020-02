Kahlschlag als Vorbote für Abriss von altem Haus?

Rodungen hinter einem alten Haus in Graz sorgten in den letzten Tagen für helle Aufregung in der Bevölkerung. Altstadtschützer befürchteten, dass der Abriss bevorsteht - diese Angst dürfte aber unbegründet sein. Was genau geplant ist, ist unklar, auch im Rathaus ist nichts bekannt. Möglicherweise sollen dort, wie derzeit überall in der Murmetropole, Wohnungen errichtet werden.