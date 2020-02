Pflegepioniere sind im Anmarsch

An insgesamt drei Standorten im Land wird ab September nämlich erstmalig die vierjährige Ausbildung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ mit Schwerpunkten in der Alten- und Behindertenarbeit sowie in der Pflegeassistenz angeboten. „Mit dieser Pionierarbeit setzen wir einen weiteren Puzzlestein, um der größer werdenden Nachfrage an Pflegekräften nachzukommen“, ist sich die Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sicher.