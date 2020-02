Sie bringt die „Krone“ bei jedem Wetter

Kaum jemand denkt beim Zeitungslesen am Frühstückstisch an die ausgeklügelte Logistik, die dahintersteckt: Seit zwölf Jahren macht Susanna Gassner (41) schon ihre Tour in Wald und Krimml. Sie ist ein wichtiges Bindeglied zu den Lesern. „Manchmal“, erzählt Gassner, „ist es in der Früh schon ziemlich eisig.“ Und natürlich kommt Neuschnee dazu. Als Oberpinzgauerin zählt sie allerdings zu den absolut Wetterfesten. In der Region sind die Wege auch weiter als im städtischen Ballungsraum.