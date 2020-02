Geschworenengericht: Steirischer Anwalt übt Kritik

Geschworenengerichte – zum Beispiel Mordprozesse, in denen Laienrichter über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten völlig alleine entscheiden – stehen immer wieder in der Kritik. Der steirische Anwalt und Strafrechts-Experte Gerald Ruhri erklärt, wo aus seiner Sicht die Probleme liegen und was sich ändern muss.