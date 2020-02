Der Steiermark droht ein Mangel an Tierärzten

Insgesamt 400 Veterinäre hat die Steiermark derzeit, „von der Zahl her sind das so viele wie noch nie“, sagt der Chef der Tierärztekammer, Walter Obritzhauser. Und zugleich gab es noch nie so viele Probleme, Praxen, Bereitsschafts-, Not- und Nachtdienste aufrecht zu erhalten.