Pferdeschlitten-Ausfahrt bei Kaiserwetter

Herrlicher geht´s fast nicht: Bei prachtvoller Aussicht, viel Sonne und dennoch in verschneiter Landschaft starteten in Goldegg rund 60 Gespanne zur bereits dritten Ausfahrt rund um den Goldegger See. Auch traditionelles Handwerk, fast schon vergessenes Brauchtum und die Arbeit mit den Pferden vor vielen Jahren wurden präsentiert.