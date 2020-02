Tirol: Öl-Heizung bei Neubauten bald Geschichte

Der Öl-Heizung geht es an den Kragen. Und im Gegensatz zum Bund macht das Land nun Nägel mit Köpfen. Warum? Der Bund hat lediglich ein Ölkesseleinbauverbot erlassen. Wie das in der Praxis aussehen soll, ist derzeit aber noch völlig offen. Auch eine Anfrage an das Ministerium blieb bisher unbeantwortet. „Daher haben wir uns dazu entschlossen, Öl als Heizstoff bei Neubauten gänzlich zu verbieten“, sagt Tratter im Gespräch mit der „Krone“. Die Novelle der Tiroler Bauordnung wurde bereits beschlossen und tritt mit 1. März in Kraft. „Mit dem klaren Verbot fossiler Brennstoffe bei Neubauprojekten ist ein großer Wurf gelungen. Diese rechtliche Verankerung zieht spürbare Verbesserungen nach sich“, ist Tratter überzeugt.