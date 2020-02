Wirbel wegen Abriss: Auch das neue Haus ist kommod

Halb Graz war in Aufruhr, als das alte Kommodhaus abgerissen wurde. Dass die Stadt dies zuließ, bezeichnen Altstadtschützer bis heute als „Sündenfall“. In Graz werden ja - leider, leider - immer wieder schöne, alte Häuser abgerissen. Das alte Kommodhaus war zwar alt, aber gar nicht so schön. Es war eine Bruchbude. Es ging wohl eher ums Prinzip. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.