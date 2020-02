Orkan zerstörte Weidezelte auf Tierhof

Große Schäden richtete das Sturmtief „Sabine“ in vielen Regionen an, die „Krone“ berichtete. Unverletzt blieben dabei zwar die vielen Pferde, Ziegen und Lamas im Assisi-Tierhof in Grafenschlag, Bezirk Zwettl. Der Orkan zerstörte aber Unterstände der Tiere. Nun sind die verzweifelten Hofbesitzer auf Spenden angewiesen.