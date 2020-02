In der Vegas Night gibt es nichts zu verspielen

Endlich kann Trainer McIlvane seine Eisbullen wieder loslassen! Nach der Länderspielpause am Dienstag noch spielfrei, wartet heute, Freitag, auf den EBEL-Leader, bei dem vier Cracks ein Comeback geben, gleich der Schlager beim Zweiten Vienna Capitals. In dem die Wiener bei ihrer Vegas Night als Antwort auf die Hiebe in Bozen den achten Heimsieg in Serie anpeilen.