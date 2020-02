Schwerverkehr auf berüchtigter B320 wurde halbiert

Weitere Fahrverbote geplant

In der Steiermark sind noch weitere Lkw-Fahrverbote geplant, etwa am Triebener Tauern (ganzjährig) und am Gaberl (im Winter). Hier laufen laut dem Büro von Verkehrslandesrat Anton Lang noch die Begutachtungsphasen. Die Grünen fordern zudem Tonnagebeschränkungen auf der B117 und B146.