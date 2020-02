„Herbergssuche“ für Kinder aus Tschernobyl läuft

Auch knapp 34 Jahre nach der atomaren Katastrophe von Tschernobyl sind die Folgen für die Menschen vor Ort immer noch spürbar. Und nach wie vor sind es vor allem die Kinder in der Region, die am meisten darunter zu leiden haben. Um ihnen zu helfen und eine fröhliche Abwechslung zum sonst so grauen Alltag bieten zu können, organisiert Maria Hetzer bereits seit mehr als 25 Jahren Gastaufenthalte in Niederösterreich. So waren im vergangenen Sommer insgesamt 140 Kinder unter blau-gelben Dächern beheimatet.