Die Salzburger halten dem Sturm „Sabine“ stand

Ins Gebirge kam Sabine abgeschwächt

Ein klarer, täuschend windstiller Wintertag kündigte sich in der Früh auch in den Gebirgsgauen an: In den Skigebieten herrschte Semester-Ferienbetrieb. Skifahrer ließen sich von ihren Winterfreuden auch nicht abhalten. Der Areit-Parkplatz bei der Schmittenhöhebahn in Zell war in den Vormittagsstunden voll. Die Berge schützten die Tallagen, kräftigere Böen kamen nur in Höhenlagen auf.